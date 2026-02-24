Así cierra el dólar en el mercado paralelo este martes 24 de febrero en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia registró este martes una jornada de fluctuaciones moderadas. De acuerdo con el monitoreo de los principales portales de referencia, el tipo de cambio inició el día con presiones al alza, pero terminó cediendo algunos centavos hacia el cierre de las operaciones, marcando una jornada de relativa estabilidad tras los picos alcanzados en horas de la mañana.

Según los datos proporcionados por el sitio especializado dolarboliviahoy.com, la jornada concluyó con una cotización de Bs 9.02 para la venta y Bs 9.01 para la compra. La evolución del precio durante el día mostró su punto más alto a las 6:00 a.m., cuando la divisa se situaba en Bs 9.04 para la compra. Hacia el mediodía, el mercado se mantuvo expectante con una cotización de Bs 9.03 para la venta y un máximo de Bs 9.05 para la compra, antes de descender levemente al finalizar la tarde.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que realiza actualizaciones constantes cada 15 minutos, reportó cifras en sintonía con la tendencia general. Al cierre de este martes, la plataforma registró una cotización de Bs 9.04 para la compra y Bs 9.01 para la venta. Al igual que otros indicadores, este portal reflejó que la mayor volatilidad se concentró temprano, con una punta compradora de Bs 9.05 que luego se ajustó a la baja.

Esta ligera descompresión al cierre de la jornada ocurre en un contexto donde la brecha respecto al tipo de cambio oficial continúa siendo el foco de atención para importadores y el sector comercial. A pesar de los cambios de centavos durante el día, el comportamiento del mercado informal sugiere una búsqueda de equilibrio en el umbral de los 9 bolivianos por unidad de dólar.

