Mbappé vuelve a caer en el momento clave: ¿se pierde el duelo ante el Benfica?

El Real Madrid afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada sin su principal figura. Kylian Mbappé no jugará ante el Benfica en la vuelta del playoff de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League, según informó el diario francés L’Équipe. Las molestias en su rodilla izquierda vuelven a dejarlo fuera en un compromiso determinante para el conjunto blanco.

No es la primera vez que el delantero francés se pierde un encuentro trascendental en esta campaña. Ya ocurrió frente al Manchester City, el Atlético de Madrid y el Barcelona, en partidos que marcaron momentos críticos para el equipo. La dolencia se remonta al 7 de diciembre, cuando sufrió un esguince en el duelo ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, la lesión no ha terminado de resolverse y ha condicionado su presencia en varios compromisos.

Mbappé también fue baja en la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí, aunque reapareció de manera sorpresiva en semifinales ante el Atlético. Sin embargo, su estado físico no le permitió marcar diferencias en la final frente al Barcelona. Parte de la afición ha cuestionado que el atacante haya participado en partidos de menor exigencia, como el de Talavera en Copa del Rey o ante el Sevilla en Liga, pero no haya estado disponible en los choques decisivos.

El debate creció aún más tras las declaraciones del periodista Antonio Romero en Carrusel Deportivo, quien aseguró que el jugador “ha pensado más en él que en el equipo” durante el último mes, comentario que se viralizó en redes sociales y generó división entre los seguidores madridistas.

La temporada del Real Madrid ha estado marcada por tropiezos importantes, como la eliminación de la Copa del Rey en Albacete, la derrota ante el Manchester City en Champions y la caída frente al Barcelona en la Supercopa. En todos esos episodios, la ausencia o el bajo rendimiento físico de Mbappé ha sido un factor común.

Ahora, en una cita decisiva ante el Benfica, el conjunto blanco deberá buscar la clasificación sin su máximo referente ofensivo, en medio de la incertidumbre por el estado físico del francés y la presión que rodea al equipo en este tramo crucial del curso.

Mira la programación en Red Uno Play