La nueva Ley de Incentivo al Deporte, presentada por el presidente Rodrigo Paz, apunta a beneficiar directamente a clubes, deportistas y empresarios vinculados al sector, con un esquema de ventajas impositivas y financiamiento sostenible que busca fortalecer el sistema deportivo nacional.

Entre los principales favorecidos estarán los clubes deportivos, que podrán acceder a mayor patrocinio privado gracias a la reducción de impuestos anunciada para quienes inviertan en el deporte. El objetivo es generar un círculo virtuoso en el que los empresarios obtengan retorno y reinviertan en infraestructura y desarrollo institucional.

Los atletas profesionales también figuran como beneficiarios clave. El proyecto prevé becas, apoyo económico y un tratamiento tributario diferenciado para sus ingresos variables. Además, se contemplan facilidades para el pago de pasajes y respaldo en la participación en competencias.

El sector empresarial vinculado al deporte tendrá incentivos concretos mediante rebajas impositivas por patrocinio, lo que busca atraer capital privado al desarrollo deportivo. Según lo anunciado, los eventos deportivos puntuales contarían incluso con “cero impuestos”, medida que apunta a convertir a Bolivia en sede atractiva de competiciones internacionales.

La normativa también impactaría en sectores como turismo, hotelería, transporte y comercio, que se verían dinamizados por la llegada de eventos deportivos de carácter internacional.

Con esta propuesta, el Ejecutivo plantea un modelo de impulso integral al deporte, donde la articulación entre el sector público y privado sea el motor para elevar el nivel competitivo y posicionar al país en el escenario internacional.

