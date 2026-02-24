La expectativa crece entre los hinchas por el partido amistoso entre Bolivia y Trinidad y Tobago, programado para el 15 de marzo desde las 18:30 en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz. Sobre la venta de entradas, la Federación Boliviana de Fútbol adelantó que en los próximos días se dará a conocer la información oficial.

José Claure, encargado de marketing de la Federación Boliviana de Fútbol, explicó en El Mañanero de la Red Uno de Bolivia que, el anuncio se realizará mediante una conferencia de prensa.

“Estamos trbajando para tener una buena organización y esperemos que sea lo antes posible, la conferencia de la venta de entradas la haremos entre el 7 y 10 de marzo esperemos un poquito estamos trabajando para darle la mejor comodidad a toda la hinchada para que pueda asistir a este partido y podamos volver al Tahuichi que nos ha recibido con bastante cariño ante México”.

El encuentro marcará la despedida de la selección boliviana antes de su próximo desafío internacional y se disputará en el principal escenario deportivo de Santa Cruz, donde se espera una importante presencia de público.

