¡Atención Real Madrid! Prestianni viaja con el Benfica a territorio español

El argentino Gianluca Prestianni viaja este martes a Madrid junto con el resto de jugadores del Benfica, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el club a la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Prestianni, de 20 años, fue uno de los últimos futbolistas del Benfica en entrar en el aeropuerto de Lisboa y fue el más aplaudido por las decenas de seguidores que esperaban al equipo en el lugar, según medios lusos.

Antes de viajar, el presidente del Benfica, Rui Costa, aseguró que el jugador "es todo menos racista" y criticó que el extremo esté siendo "crucificado" por una situación aún por probar.

"No estaba dentro del campo para saber qué se dijo. Lo que puedo decir es que creo en mi jugador. Prestianni está siendo crucificado como una persona racista y es todo menos racista", declaró Costa a la prensa en el aeropuerto lisboeta.

"El Benfica nunca tendría jugadores racistas en su plantilla. Prestianni no es racista y, si lo fuera, yo sería el primero en tomar medidas", añadió.

Tras los incidentes del partido de ida en Lisboa el pasado 17, en el que el delantero del Real Madrid Vinícius Jr. denunció que había sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni, la UEFA suspendió provisionalmente al argentino, por lo que no estará en el partido de vuelta que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el Benfica ha presentado un recurso contra esta decisión, ya que el club lisboeta considera "que no hay nada probado y que no se justifica la ausencia del jugador en este partido", e incluso ha viajado con el equipo a la capital española. EFE.

