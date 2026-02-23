“Habrá una evolución”: el boliviano Chicho Medina peleará este sábado en la UFC

El boliviano José Miguel Medina verá nuevamente acción este fin de semana, en horas de la tarde, cuando enfrente al brasileño Ryan Gandra en una nueva pelea de la UFC que se llevará a cabo en la ciudad de México.

Luego de tres peleas perdidas, el luchador Chicho Medina vuelve a la acción este sábado e intentará lograr su primera victoria en la competencia, pero al frente estará Ryan Gandra, peleador que debutará en el octágono tras ganarse su contrato por Dana White.

Chicho habló antes de su pelea y expresó:

"Se va ver una evolución una soltura el tiempo, yo no llevaba en el alto rendimiento como ustedes saben yo vengo de trabajar en la granja, se va ver la evolución porque no es un trabajo de la noche a la mañana. Lo que siempre va traer Chicho es corazón y Guerra" dijo.

“Nunca hay pelea faciles en la UFC todos son buenos yo me considero uno de ellos, estoy bien emocionado por demostrar mis habilidades y que todo mundo lo pueda ver, vamos Bolivia”. Expresó.

Medina ya cayó anteriormente contra Zachary Reese (24 de agosto de 2024), Ateba Gautier (29 de marzo de 2025) y Duško Todorović (13 de septiembre de 2025). Esta será una nueva oportunidad para que el púgil boliviano se reivindique con el triunfo.

Mira la programación en Red Uno Play