Deportes

Chicho Medina: “Tengo una pequeña, no sé si fisura en la mandíbula, pero estoy bien”

El peleador boliviano sufrió un corte en la ceja y una posible fisura en la mandíbula luego de caer ante Dusko Torodovic en San Antonio, Estados Unidos. 

Martin Suarez Vargas

14/09/2025 9:36

José Chicho Medina, luchador de MMA. Foto: Internet.
Estados Unidos.

José Chicho Medina habló tras su pelea en la UFC, donde perdió frente al serbio Dusko Torodovic el pasado sábado en San Antonio, Texas. A pesar del resultado, el cruceño aseguró que se encuentra en buen estado.

“Tengo una pequeña, no sé si fisura en la mandíbula; eso sí, se que cuando me apretó lo sentí de verdad, ese mata león no vivo de historias. Sé que un segundo o tercer round iba a ser mío”, afirmó Medina. Además, comentó que también sufrió un corte en la ceja, pero se mostró agradecido con sus entrenadores y el apoyo recibido.

El boliviano cayó en el combate luego de ser sometido por Torodovic, quien aplicó un mata león en la primera parte del enfrentamiento. A pesar de la derrota, Chicho Medina dejó claro que continuará trabajando y que seguirá defendiendo los colores de Bolivia en la UFC.

Programación

09:30

Baby shark

10:00

Paw patrol

10:30

Blaze and the monster machine

11:00

Santa cruz en septiembre

11:30

Santa cruz en septiembre

12:00

Santa cruz en septiembre

