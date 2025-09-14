Chicho Medina: “Tengo una pequeña, no sé si fisura en la mandíbula, pero estoy bien”

José Chicho Medina habló tras su pelea en la UFC, donde perdió frente al serbio Dusko Torodovic el pasado sábado en San Antonio, Texas. A pesar del resultado, el cruceño aseguró que se encuentra en buen estado.

“Tengo una pequeña, no sé si fisura en la mandíbula; eso sí, se que cuando me apretó lo sentí de verdad, ese mata león no vivo de historias. Sé que un segundo o tercer round iba a ser mío”, afirmó Medina. Además, comentó que también sufrió un corte en la ceja, pero se mostró agradecido con sus entrenadores y el apoyo recibido.

El boliviano cayó en el combate luego de ser sometido por Torodovic, quien aplicó un mata león en la primera parte del enfrentamiento. A pesar de la derrota, Chicho Medina dejó claro que continuará trabajando y que seguirá defendiendo los colores de Bolivia en la UFC.

Mira la programación en Red Uno Play