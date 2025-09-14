TEMAS DE HOY:
(Video) Así fue la intensa pelea de Chicho Medina ante el serbio Dusko Torodovic

El boliviano mostró garra y valentía en la UFC, aunque terminó cediendo por sumisión. 

Martin Suarez Vargas

13/09/2025 20:17

Foto captura de la transmisión, cuando el peleador boliviano es presionado por su rival.
Estados Unidos.

La cadena internacional que transmitió el combate entre José “Chicho” Medina y Dusko Torodovic reveló el video del momento clave de la pelea, donde el boliviano fue sometido por una llave en el primer asalto. A pesar de la derrota, las imágenes reflejan la entrega y determinación de Medina en cada intercambio.

Chicho Medina conectó golpes certeros y mostró su habilidad durante los primeros instantes, pero Torodovic logró controlar la pelea y aplicar la llave que decidió el resultado. El boliviano nunca dejó de pelear y buscó cada oportunidad para imponerse.

Esta fue la tercera pelea de Medina en la UFC y, aunque no logró la victoria, dejó en alto el esfuerzo boliviano en el octágono. El peleador nacional sigue sumando experiencia y aprendiendo en la máxima categoría de las artes marciales mixtas, dejando claro que su garra es motivo de orgullo para Bolivia.

