La IA puede predecir riesgo de cáncer de mama en 5 años con una mamografía

Un avance revolucionario en medicina preventiva permite que una mamografía no solo detecte cáncer de mama, sino que también prediga el riesgo de desarrollarlo en los próximos cinco años. Esto podría cambiar la manera en que se realizan los exámenes de rutina y personalizar la atención médica.

Christiane Kuhl, directora del Departamento de Radiología del Hospital Universitario RWTH en Alemania, explicó que este modelo de IA identifica a las mujeres que realmente necesitan pruebas adicionales, como resonancias magnéticas, aumentando la detección temprana de tumores agresivos y evitando exámenes innecesarios.

Cómo funciona la IA

El sistema, llamado Clairity Breast y desarrollado por el Consorcio Clairity (46 centros de investigación en EE. UU., Canadá, Sudamérica y Europa), analiza solo la imagen mamográfica, sin requerir antecedentes familiares, genética o estilo de vida.

La IA evalúa la cantidad y textura del tejido glandular y clasifica el riesgo de cáncer de mama. Según el estudio, las mujeres consideradas de alto riesgo por el algoritmo desarrollaron cáncer cuatro veces más que las de bajo riesgo. Además, el sistema decide en segundos si se necesita una resonancia magnética para detección temprana, lo que permite un seguimiento más eficiente.

Por qué es importante

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, con 2,3 millones de casos y 670.000 muertes al año. Muchos tumores agresivos no se detectan a tiempo, especialmente en mujeres con tejido mamario denso, donde la mamografía tradicional tiene limitaciones.

Actualmente, se recomienda que mujeres de 50 a 65 años se realicen mamografías cada dos años. Sin embargo, la IA permite personalizar este proceso: primero, se realiza la mamografía y luego la IA evalúa el riesgo a cinco años. Solo quienes tengan un riesgo alto serían derivadas a resonancia magnética, optimizando recursos y mejorando la detección temprana.

Con esta tecnología, la prevención del cáncer de mama se vuelve más individualizada, aumentando las posibilidades de supervivencia y asegurando que cada mujer reciba la atención adecuada según sus características específicas.

