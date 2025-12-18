¡Atroz! Revelan que mujer boliviana en España fue asesinada con 50 puñaladas

La víctima, de 48 años, recibió más de 50 puñaladas en la puerta de su vivienda en el barrio de Tetuán. El presunto autor, su hijo de 22 años, fue detenido por la Policía y quedó a disposición judicial.

La Policía Nacional de España investiga el asesinato de una mujer de nacionalidad boliviana, de 48 años, quien murió tras recibir más de 50 puñaladas presuntamente propinadas por su propio hijo, de 22 años, en la puerta de su domicilio ubicado en la calle Bravo Murillo, en el distrito madrileño de Tetuán.

El crimen ocurrió cerca de las 00:45 de la madrugada, cuando madre e hijo regresaban a la vivienda tras mantener una discusión, según relataron testigos. En la entrada del inmueble, el joven habría empujado a la mujer y posteriormente la atacó con un arma blanca, causándole múltiples heridas en el cuello y la espalda.

Tras recibir la alerta de vecinos, efectivos de la Policía Nacional, con apoyo de la Policía Municipal, acudieron al lugar y procedieron a la detención inmediata del agresor, quien permanecía en la puerta del domicilio. Personal del SAMUR–Protección Civil confirmó que la víctima se encontraba en paro cardiorrespiratorio a su llegada y, pese a las maniobras de reanimación durante más de media hora, se certificó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Fuentes policiales informaron que el detenido presenta una discapacidad intelectual del 30% y se encontraba bajo tratamiento médico, situación que será analizada dentro del proceso investigativo y judicial. En el momento del hecho, el padrastro del joven y pareja de la víctima no se encontraba en la vivienda.

Las autoridades continúan con las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar la responsabilidad penal del acusado, quien será puesto a disposición del juez en las próximas horas.

