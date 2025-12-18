Conmoción en el fútbol: revelan que Mario Pineida, defensor de Barcelona SC, fue asesinado junto a su esposa

Este miércoles, el futbolista ecuatoriano Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, fue asesinado tras un ataque perpetrado por sicarios cuando se encontraba realizando compras junto a su esposa y su madre, hecho que fue confirmado por el club amarillo a través de un comunicado oficial.

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, ocurrido tras un atentado en su contra”, señala el comunicado publicado en las redes sociales de la institución.

En un inicio se conoció de manera preliminar que el futbolista se encontraba únicamente con su madre al momento del ataque; sin embargo, posteriormente se confirmó que la otra víctima fatal era su esposa. La madre del jugador resultó herida y fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada bajo atención médica.

El club informó además que en las próximas horas se dará a conocer el detalle de los actos conmemorativos que se realizarán en memoria del jugador.

“En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor”, agrega el comunicado.

El asesinato de Mario Pineida ha generado profunda conmoción en el fútbol ecuatoriano, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen.

