“Profunda preocupación”: el último mensaje del jugador Mario Pineida antes de su asesinato

El futbolista ecuatoriano Mario Pineida, de 33 años, fue asesinado a tiros este miércoles en un ataque armado que también acabó con la vida de su esposa y dejó herida a su madre. El crimen ocurrió en el sector Samanes 4, al norte de Guayaquil.

El hecho se produjo pocas horas después de que Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, compartiera una denuncia pública en redes sociales sobre la crisis financiera de la institución y la falta de pago de salarios al plantel profesional y personal del club.

El asesinato ocurrió en una carnicería, donde Pineida se encontraba con sus familiares. Según el reporte policial, dos sicarios en motocicleta abrieron fuego contra los tres. El jugador y su esposa murieron en el lugar, mientras que su madre fue trasladada a un centro médico en estado delicado.

La identidad de la víctima fue confirmada por la Policía Nacional de Ecuador, que inició un operativo para determinar el móvil del ataque y capturar a los responsables.

Su última publicación: una denuncia colectiva

En su cuenta de Instagram, Pineida compartió un comunicado firmado por los jugadores de Barcelona SC, publicado el mismo 17 de diciembre, donde expresaban su “profunda preocupación y malestar” por el incumplimiento de salarios, primas y obligaciones acumuladas durante cuatro meses.

El texto denunciaba que la situación afectaba no solo al plantel, sino también al cuerpo técnico, utileros, personal médico, cocineros y administrativos del club.

Trayectoria y legado

Mario Pineida tenía una amplia trayectoria en el fútbol profesional ecuatoriano. Militó en Barcelona SC, Independiente del Valle, El Nacional y en Fluminense de Brasil, además de integrar en varias ocasiones la selección nacional.

Ganó títulos nacionales en 2016 y 2020, y se consagró campeón de la Copa Ecuador 2024 con El Nacional. Su asesinato ha generado conmoción en el deporte ecuatoriano, donde se espera un pronunciamiento oficial de su club y las autoridades.

