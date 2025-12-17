El fútbol ecuatoriano está de luto tras el fallecimiento de Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, quien fue asesinado la tarde de este miércoles 17 de diciembre en un ataque armado registrado en el sector de Samanes 4, en la ciudad de Guayaquil.

De acuerdo con información confirmada por la Policía Nacional de ese país, el hecho ocurrió cuando dos personas a bordo de motocicletas dispararon contra tres ciudadanos. Entre las víctimas se encontraba Pineida, quien estaba acompañado por su madre y otra mujer. El futbolista falleció de manera inmediata producto de los impactos de bala.

Mario Pineida, de 33 años, se desempeñaba como lateral izquierdo y fue parte importante de Barcelona SC, club con el que conquistó dos títulos de la liga ecuatoriana en las temporadas 2016 y 2020. Además, se destacó por su potencia y despliegue por la banda izquierda.

A lo largo de su carrera profesional, el futbolista también defendió las camisetas de Independiente del Valle, El Nacional y Fluminense de Brasil. Asimismo, integró la selección ecuatoriana en varias oportunidades. En 2024, Pineida logró un nuevo título al consagrarse campeón de la Copa Ecuador con El Nacional.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho, mientras el fútbol ecuatoriano lamenta la pérdida de uno de sus jugadores más reconocidos en los últimos años.

