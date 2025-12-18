Fedemype rechaza alza salarial y afirma que el sector "está quebrado"

El sector de la micro y pequeñas empresas (Mype) de Bolivia se declaró en estado de emergencia tras los anuncios económicos del Gobierno. Felix Huaycho, máximo representante de Fedemype en Santa Cruz, describió un panorama desolador para los productores nacionales, quienes arrastran las consecuencias de lo que calificó como "20 años de destrucción".

El peso de una "herencia destructiva"

Para el sector productivo, la crisis actual no es nueva, sino el resultado de décadas de políticas que fragmentaron y debilitaron a las organizaciones de trabajadores independientes. "El gobierno anterior nos había dejado una organización quebrada, con paralelas, evistas y arcistas", denunció Huaycho, subrayando que el sector llega a este nuevo escenario económico sin ahorros y con sus unidades productivas al límite.

El dirigente recordó que, en el pasado, medidas impositivas y laborales de las gestiones del MAS dejaron al sector sin capacidad de reacción. "Más que el evismo, más que el arcismo que nos destruyeron en el pasado", señaló al comparar la magnitud del incremento salarial actual con las políticas que, en su momento, forzaron el cierre de miles de talleres.

El incremento salarial: Un golpe a la manufactura

La mayor preocupación radica en el alza del salario mínimo a Bs 3.300. Según Fedemype, esta medida ignora la realidad de quienes generan el 80% del empleo en el país, pero no cuentan con el respaldo de las grandes empresas.

"Nos llega como el doble aguinaldo que en el pasado habíamos tenido en tiempo de Evo Morales, que nos ha destruido al sector productivo totalmente. Seriamente estamos pensando que hay que volver a guardar las máquinas", sentenció Huaycho con preocupación.

El representante advirtió que, ante la imposibilidad de cubrir estos costos en una economía sin dólares y con materia prima encarecida, muchos productores optarán por cerrar sus negocios.

Un llamado a soluciones de fondo

Fedemype criticó que el plan gubernamental se haya diseñado sin consultar a los pequeños productores y artesanos, quienes enfrentan problemas estructurales no resueltos por el anterior gobierno, como el contrabando y la prendería usada.

"Necesitamos una propuesta real... se está parcializando con un solo sector y destruyendo para otro lado", afirmó el dirigente. Para Huaycho, medidas como el perdón tributario son insuficientes: "Sería como darnos un chicle, porque eso no va a solucionar de fondo".

El sector anunció que enviará notas oficiales al Ejecutivo para exigir mesas de trabajo técnicas. El objetivo es diseñar un programa que realmente permita levantar al país tras el "fracaso y la destrucción" de los últimos 20 años y evitar que la microempresa sea "aniquilada" definitivamente.

