Analista advierte "efecto inflacionario" tras medidas económicas del Gobierno

El presidente Rodrigo Paz anunció un paquete de medidas económicas que incluye el levantamiento parcial de la subvención a los combustibles, un incremento del salario mínimo nacional y ajustes en la Renta Dignidad.

Durante la conferencia de prensa, se adelantó que la gasolina especial pasará a 6,96, mientras que el diésel subirá a 9,80 bolivianos. Para el analista económico Fernando Romero, estas medidas representan “un revuelo importante”.

“Lo más importante, sin duda alguna, es el levantamiento de la subvención. Estamos pasando a un precio más elevado de lo que estábamos acostumbrados… y eso tendrá un importante impacto económico y generará un efecto inflacionario”.

Romero añadió que el aumento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos también podría tener repercusiones negativas: “Esto va a generar un golpe financiero al sector privado e igual una recesión económica. Hasta el momento, hay que ver si con estas medidas lograremos el equilibrio fiscal y la estabilización del país”.

La incertidumbre se acentúa por la falta de información sobre la implementación de los nuevos precios, lo que podría provocar aglomeraciones en las estaciones de servicio y desabastecimiento temporal.

“Me imagino que muchos están corriendo a hacer filas a los surtidores… desde las 0 horas del día de mañana se implementan esos nuevos precios, que van a ser un batacazo a la economía de la población que no esperaba esa medida finalizando el año 2025”.

El analista consideró que, aunque la eliminación de la subvención era un paso necesario, la manera de aplicarla podría haberse planificado con mayor cautela:

“Es un escenario bastante complejo. Hubiera esperado que sea un proceso más paulatino, con un programa y ruta crítica, y se vaya focalizando… se debe esperar una explicación por parte del gobierno”.

