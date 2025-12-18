“Ya no se podía sostener”: exministro respalda el fin del subsidio a combustibles

El paquete de medidas económicas anunciado por el presidente Rodrigo Paz generó una reacción de respaldo técnico entre especialistas del sector energético. Para el exministro Álvaro Ríos y el representante de los surtidores en Tarija, Moisés Hidalgo, el ajuste pone fin a un ciclo de "engaño" económico y desabastecimiento crónico.

Ríos: "Es mejor energía cara que energía inexistente"

El exministro Álvaro Ríos calificó de "valiente" la decisión del mandatario, argumentando que la situación del país era insostenible debido a una política exploratoria fallida durante las gestiones del MAS. Según Ríos, el Estado recibió 67.000 millones de dólares por ingresos de gas en el pasado, lo que permitió sostener la subvención, pero hoy la realidad es distinta.

"No podíamos seguir subsidiando los hidrocarburos para todo el país y encima que un 20% o 25% se vaya por nuestras fronteras. Es duro, es lo que hay que hacer", afirmó Ríos.

El analista destacó que el incremento salarial y los bonos actuarán como un "colchón", pero subrayó que el siguiente paso debe ser una nueva Ley de Hidrocarburos que atraiga inversión para evitar que en 2028 Bolivia deba importar incluso gas natural.

Asosur: El fin del desangre económico

Desde el sector operativo, Moisés Hidalgo, presidente de Asosur Tarija, confirmó que el cambio de precios fue inmediato a través del sistema B-SISA (conocido como 'Facturito'), invalidando cualquier intento de los usuarios por obtener combustible a precio antiguo mediante filas de último momento.

Hidalgo reveló que el sector ya había anticipado su apoyo a estas medidas hace semanas. "Estábamos sufriendo un engaño durante todos estos años... se podía subvencionar mientras había mucho gas, pero ahora que las reservas están agotadas, la medida se tenía que dar sí o sí", explicó.

Propuesta de precios fluctuantes

Ambos expertos coincidieron en que el precio no debería ser fijo, sino fluctuante. Hidalgo sugirió que un sistema que se ajuste según el mercado internacional evitaría futuros "shocks" económicos y conflictos con el autotransporte. Por su parte, Ríos destacó que este nuevo escenario permitirá que el sector privado importe y compita, rompiendo el monopolio estatal que se veía asfixiado por la falta de divisas.

Finalmente, Ríos celebró que no se haya tocado el precio del GLP, protegiendo así a las familias de áreas rurales y zonas sin redes de gas natural, lo que considera un acierto político dentro de la dureza del ajuste.

