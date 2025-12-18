TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Robo en viviendas

La gran batalla

Final ajustado y emoción total: Diego Paredes clasifica a semifinales

Tras un versus cargado de tensión y cuatro presentaciones decisivas, el público eligió al equipo que continúa en la competencia más importante de la televisión boliviana.

Silvia Sanchez

17/12/2025 23:02

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

La noche de La Gran Batalla se vivió con máxima tensión. Luego de un intenso versus que incluyó cuatro presentaciones —dos por equipo—, fue el público quien tuvo la última palabra para definir qué equipo avanzaba a la semifinal.

Tras el cierre del tiempo de votación, se revelaron los resultados: Diego Paredes y la academia Vibra Dance lograron imponerse con el 52,9% de los votos, asegurando su pase a la siguiente instancia. En tanto, Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps alcanzaron el 47,1%, porcentaje que los dejó fuera de la competencia.

Visiblemente emocionado, Rodrigo Giménez agradeció el apoyo recibido tras conocer la decisión del público.

“Muchas gracias a todos, no creí llegar a esta instancia”, expresó el famoso, despidiéndose del escenario.

Con este resultado, Vibra Dance se suma a los equipos que ya están en semifinales, instancia que promete ser una de las más exigentes y emocionantes del programa.

Este jueves llegará una gala imperdible, donde cuatro equipos se enfrentarán por un lugar en la gran final de La Gran Batalla, en una noche que promete talento, presión y mucha emoción.

