“Una presentación pobre”: Fire Steps divide al jurado en La Gran Batalla

Para cerrar la gala de La Gran Batalla, Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps fueron los últimos en pisar el escenario. Al ritmo de “La Copa de la Vida” de Ricky Martin, el equipo presentó una coreografía explosiva, cargada de energía y ritmo, que no pasó desapercibida para el jurado.

Las devoluciones fueron contrastantes: mientras algunos jueces destacaron la actitud y la fuerza escénica, otros fueron mucho más críticos con el resultado final.

Para Rodrigo Massa, la energía del equipo fue uno de los puntos más altos de la noche. “Tienes energía de final, eso es indiscutible. Se nota el trabajo y el compromiso para acercarte a los personajes. A mí me gustó bastante tu presentación”, afirmó.

En la misma línea, Gabriela Zegarra reconoció que hubo un error técnico al inicio de la coreografía, pero valoró la entrega del equipo. “Falló uno de los trucos, pero después se repusieron. Siento que lo diste todo en el escenario”, señaló.

Sin embargo, Tito Larenti fue el más duro del jurado y no ocultó su descontento. “Para mí fue una presentación bastante pobre. Lo que vi no me convenció; noté chicos perdidos, improvisados. Rodrigo, no encuentras la forma de hacer los personajes y siento que te estás boicoteando”, expresó con firmeza.

Finalmente, Elka Meyer destacó la potencia escénica del equipo, aunque coincidió en que hubo momentos de confusión. “La puesta en escena me gustó, había mucha fuerza, pero también vi desorden en algunos pasajes de la coreografía”, concluyó.

Con esta presentación, Fire Steps cerró la noche dejando más preguntas que certezas, en una gala donde cada detalle puede marcar la diferencia rumbo a la final.

