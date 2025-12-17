Magia pura en el escenario: Diego Paredes volvió a brillar en La Gran Batalla

Para cerrar el especial navideño de la semana, el último equipo en subir al escenario de La Gran Batalla fue el de Diego Paredes y la academia Vibra Dance. El cochabambino, junto a su cuerpo de baile, interpretó el tema “Todo es posible en Navidad”, del artista español David Bisbal, logrando una presentación emotiva y llena de fantasía.

Desde los primeros segundos, la coreografía conectó con el público, que no dejó de emocionarse con la historia y la energía desplegada en escena. La propuesta fue ampliamente elogiada por los jueces, quienes coincidieron en que el equipo logró transmitir el verdadero espíritu de la Navidad.

Para Elka Meyer, la puesta en escena fue destacable, pese a algunos errores iniciales que fueron rápidamente superados.

“Me gustó mucho la puesta en escena. Al principio los duendecitos se equivocaron, pero luego retomaron y estuvo muy bien. En el caso de Diego, encontré a David Bisbal en usted”, manifestó.

El juez Rodrigo Massa resaltó especialmente la actuación de los bailarines que interpretaron a los duendes, además del desempeño del elenco femenino.

“Me encantó el trabajo de los dos duendes, demostraron flexibilidad y lo hicieron increíble. Son muy buenos actores, más de lo que creen. Las chicas brillaron, hicieron su tarea. Buen trabajo”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la elegancia de Diego y la solidez del show presentado, incluso proyectándolo más allá de la competencia.

“Me encanta verte así. Creo que deberían trabajar armando shows, yo los contrataría a todo el equipo. ¡Que viva la Navidad! Excelente, chicos”, expresó.

Finalmente, Tito Larenti fue contundente al felicitar al equipo y remarcar que esa era la esencia que esperaba ver desde el inicio.

“No puede ser que recién a esta instancia entiendan que esto era lo que tenían que traer al escenario. Volvió el Diego Paredes que al inicio nos maravilló y encantó. Muy bien”, sentenció.

Con esta presentación, Diego Paredes y Vibra Dance cerraron la gala dejando claro que la magia, la emoción y el trabajo en equipo siguen siendo sus mayores fortalezas.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

