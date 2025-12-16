¡Faltan 5 días! Arranca la cuenta regresiva para la gran final de La Gran Batalla

Faltan solo cinco días para vivir uno de los eventos más esperados de la televisión: la gran final de la segunda temporada de La Gran Batalla.

Este domingo 21 de diciembre, te invitamos a ser parte de una noche inolvidable, donde los famosos finalistas lo dejarán absolutamente todo en el escenario, luciendo sus mejores galas en un show cargado de talento, pasión y emociones al límite.

El destino de la competencia está en juego y todo está a punto de definirse.

El público es parte fundamental del programa, por eso la invitación es abierta para todos. La gran final se realizará en el Coliseo Municipal Santa Rosita, ubicado en el tercer anillo, barrio Santa Rosita.

Apertura de puertas: 19:00

Ingreso: totalmente gratuito

Tres equipos ya están en semifinal

La primera noche de la semana decisiva rumbo a la gran final dejó a tres equipos clasificados a la semifinal, tras presentaciones llenas de energía, emoción y alto nivel artístico.

Dos de ellos avanzaron gracias al respaldo del público, mientras que uno aseguró su pase por decisión directa del jurado.

🔹 Juandy y la academia Legacy

🔹 Erika Valencia y la academia The Real Company

🔹 Génesis y la academia Factory

No te pierdas la oportunidad de vivir un show espectacular en vivo y conocer quién se consagrará como el gran ganador de la segunda temporada de La Gran Batalla.

Mira la programación en Red Uno Play