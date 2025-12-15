Semana decisiva en La Gran Batalla: seis equipos luchan por llegar a la gran final

Arranca la última semana de La Gran Batalla, el programa de imitación y entretenimiento más visto de la televisión boliviana. Desde esta noche, los seis mejores equipos de la segunda temporada subirán al escenario para disputar las galas más decisivas de la competencia.

La presión se siente y el margen de error es mínimo. Cada jornada será distinta, cargada de energía, emoción y presentaciones únicas, donde los participantes deberán demostrar por qué llegaron hasta esta instancia.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:

Diego y la Academia Vibra Dance Juandy y la Academia Legacy Iribel y la Academia Fusion Dance Erika y la Academia The Real Company Génesis y la Academia Factory Rodrigo y la Academia Fire Steps

La competencia entra en su etapa más reñida. Los equipos buscarán evitar cualquier error, ya que los jueces han sido claros: no habrá concesiones en esta fase final.

La cita es a las 20:45. No te pierdas ni un solo detalle de esta semana decisiva y seguí toda la cobertura, novedades y backstage a través de nuestras redes sociales y el canal de YouTube.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play