“No pude sujetar a mi padre y lo perdí”: draguero relata su lucha por sobrevivir a la riada en El Torno

Las lluvias que arrasaron el municipio de El Torno dejaron al menos 20 fallecidos y decenas de desaparecidos. Entre los sobrevivientes, emergen relatos de lucha y pérdida que reflejan la magnitud del desastre.

Miguel Ángel Núñez Frías, draguero, cuenta cómo la crecida histórica del río lo arrastró junto a su padre y destruyó todo a su paso.

“Entramos hasta la mitad del río y la corriente era muy fuerte. Mi papá no sabía nadar, y tuve que dejarlo para salvarnos. No pude sujetarlo más, y lo perdí”, relató entre lágrimas.

Con la pierna rota y rodeado de troncos, Miguel luchó durante kilómetros para mantenerse con vida: “Llegué a una isla, pero volvió a desaparecer bajo el agua. Me arrastraba, me golpeaban los palos, pero pensaba en mi hijo de tres meses y seguí peleando por él. Finalmente logré sujetarme de un tronco grande y pude avanzar hasta que amaneció”.

Durante horas, Miguel luchó por sobrevivir, aferrándose a troncos y fragmentos de la isla: “Llegué a una palizada inmensa, pero otra ola la destruyó. Me abracé a un tronco grande y el agua me arrinconó. Caminé unos 10 kilómetros con la pierna rota hasta encontrar un lugar seguro”.

Don Luis Núñez, tío de Miguel, sigue buscando al padre desaparecido. “Solo los familiares estamos buscando. Encontramos cuerpos que nadie recoge. Es desesperante ver a nuestros seres queridos y no recibir apoyo suficiente”, relató, señalando la vulnerabilidad de las comunidades afectadas ante la magnitud del desastre.

Miguel, quien perdió todo en la riada, hace un llamado urgente: “Necesitamos ayuda, que sigan buscando a mi padre y apoyo para mi familia. Perdí todo”.

