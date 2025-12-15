Compras navideñas: bajan los precios de juguetes en mercados, según comerciantes

A días de la Navidad, los precios de los juguetes comienzan a bajar en los mercados, según comerciantes, quienes aseguran que la disminución del dólar permitió ofrecer descuentos atractivos para las familias.

“Les invitamos a pasar, todo ha rebajado. Hay descuentos del 10, 20 y hasta el 30%. Juguetes que antes costaban Bs 180 o Bs 200 ahora están en Bs 110 o Bs 120”, señaló una de las vendedoras.

Los comerciantes indican que los juguetes en tendencia este año se encuentran con precios más accesibles y una amplia variedad para niños y niñas.

“Cada año hay novedades. Este año están de moda las muñecas interactivas que mueven la boca y hablan. Para los niños hay robots, cochecitos a control remoto y juguetes que disparan y giran. Tenemos opciones desde Bs 40”, comentó otro vendedor.

Además, aseguran que continúan llegando nuevos modelos conforme se acerca fin de año, entre ellos rastis, carpas, carretillas y otros juguetes clásicos que siguen siendo los favoritos.

A pocos días de la celebración, muchas familias ya recorren los puestos no solo para comprar, sino también para cotizar precios.

“Hay papás que ya vienen con las cartitas de sus hijos, buscando exactamente el juguete que pidieron para Navidad”, relató un comerciante.

Los vendedores esperan que las ventas se incrementen en los próximos días, conforme se acerque la Noche Buena y más familias salgan en busca del regalo perfecto.

