Gobierno y sector agropecuario acuerdan ruta de trabajo para fortalecer la economía

El ministro de Planificación, Fernando Romero, sostuvo una reunión con representantes del sector agropecuario, incluida Confeagro y la iniciativa Bolivia Productiva, para definir una ruta de trabajo conjunta que impulse el desarrollo económico del país.

Durante el encuentro, el ministro Romero destacó la importancia de recoger los aportes del sector productivo, al que calificó como “uno de los sectores con mayores oportunidades de crecimiento” y capaz de ofrecer una respuesta inmediata a la actual crisis económica.

“Estamos recogiendo todos los insumos para tener una visión integral desde el sector productivo. Hemos escuchado con atención, tomado nota y abierto las vías de comunicación para que nos puedan llegar sus sugerencias”, afirmó Romero.

La autoridad también agradeció la participación de los directores y presidentes de las organizaciones presentes, señalando que el diálogo con el sector privado es clave para diseñar políticas que respondan de manera efectiva a los desafíos económicos.

En cuanto a los planes concretos, Romero explicó que el Gobierno ha presentado un plan económico-social con horizonte a cinco y diez años, basado en una visión política y estructurado en siete ejes estratégicos, orientados a generar beneficios que mejoren la economía nacional.

La reunión marca un paso importante en la coordinación entre el Gobierno y el sector agropecuario, en busca de soluciones sostenibles que fortalezcan la producción, generen empleo y contribuyan a la estabilidad económica del país.

