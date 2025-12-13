Una joven madre de 29 años se debate entre la vida y la muerte luego de haber sido atropellada por un motorizado en inmediaciones de la zona Virgen de Luján, en Santa Cruz. El hecho ocurrió cuando la mujer regresaba de decorar el aula donde una de sus hijas celebraría su acto de graduación del kínder.

El accidente tuvo lugar poco antes del mediodía. La mujer, que había acudido al colegio para colaborar con la preparación del acto escolar, fue embestida a pocos metros del establecimiento educativo.

“Ayer se graduaba a las 2 de la tarde; ella venía de acomodar el curso para que se lleve el acto y le pasó eso, ya al venir cerca del colegio”, relató un familiar.

Actualmente, permanece internada en una clínica privada, en estado de coma. Sus familiares se encuentran desesperados ante la falta de evolución.

“Dos niñas tiene, y ella está ahí tirada, no se mueve. Ya está en coma. Los médicos dicen que hay que esperar; ya le hicieron tomografías y no hay avance”, lamentaron.

En horas de la mañana se realizó la audiencia cautelar de manera virtual. La justicia determinó otorgar detención domiciliaria al conductor del motorizado involucrado, decisión que generó indignación en la familia de la víctima.

“Esta juez ya está a favor del que atropelló a mi hermana. Le dio detención preventiva en su casa. No estamos de acuerdo. ¿Cómo puede ser si mi hermana está aquí todavía en coma, luchando por su vida?”, cuestionó la hermana de la joven.

