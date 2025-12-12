TEMAS DE HOY:
Guardia atropellado accidente vehicular Balacera en Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Miguelito o Dieguito? El lapsus del presidente de Always al anunciar un refuerzo

Decenas de medios en redes sociales afirmaron que el jugador del Santos llegaría como refuerzo de Always Ready para la próxima temporada. Sin embargo, ¿qué tan cierta es esta información?

Martin Suarez Vargas

12/12/2025 10:26

Miguelito Terceros y Dieguito Rodríguez. Foto: Redes sociales.
El Alto, Bolivia.

Escuchar esta nota

¿Miguelito Terceros llegará como refuerzo de Always Ready? La respuesta es contundente: no. El presidente de Always Ready, Andrés Costa, tuvo un lapsus en una entrevista con los medios tras el partido contra Guabirá, encuentro en el que el club se consagró campeón del fútbol boliviano. En realidad, Costa quiso referirse a Dieguito Rodríguez, ahora exjugador de Oriente Petrolero, lo que generó un revuelo en redes sociales.

Después del partido, Andrés Costa fue consultado por los periodistas y, en su intención de anunciar la llegada de Dieguito Rodríguez como refuerzo, mencionó por error a Miguelito Terceros. Minutos más tarde aclaró nuevamente ante los medios que no se trataba del jugador del Santos, sino del mediocampista que militó en Oriente Petrolero.

Always Ready se consagró campeón del fútbol boliviano tras golear 6-0 a Guabirá en el estadio de Villa Ingenio ante una multitud de espectadores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD