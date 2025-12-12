¿Miguelito Terceros llegará como refuerzo de Always Ready? La respuesta es contundente: no. El presidente de Always Ready, Andrés Costa, tuvo un lapsus en una entrevista con los medios tras el partido contra Guabirá, encuentro en el que el club se consagró campeón del fútbol boliviano. En realidad, Costa quiso referirse a Dieguito Rodríguez, ahora exjugador de Oriente Petrolero, lo que generó un revuelo en redes sociales.

Después del partido, Andrés Costa fue consultado por los periodistas y, en su intención de anunciar la llegada de Dieguito Rodríguez como refuerzo, mencionó por error a Miguelito Terceros. Minutos más tarde aclaró nuevamente ante los medios que no se trataba del jugador del Santos, sino del mediocampista que militó en Oriente Petrolero.

Always Ready se consagró campeón del fútbol boliviano tras golear 6-0 a Guabirá en el estadio de Villa Ingenio ante una multitud de espectadores.

