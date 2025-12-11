¿Qué dijo la alcaldesa tras la detención de la concejal con droga en El Carmen Rivero Tórrez?

La detención de Rosángela M. A., presidenta del Concejo Municipal de El Carmen Rivero Tórrez, junto a su pareja, por posesión de sustancias controladas, generó una profunda conmoción. La alcaldesa del municipio, Celvi Orellana, brindó declaraciones en Que No Me Pierda sobre el caso, asegurando que el operativo policial se centró en el domicilio de la concejal y no en la frontera, como se había especulado.

La concejal fungía como presidenta del Órgano legislativo municipal y era parte de la línea política de la alcaldesa. Orellana reconoció que, aunque "el delito es personal", el hecho sorprendió a toda la población.

De “buena vecina” al "descarrilamiento"

La autoridad relató que la concejal, quien era "una mujer trabajadora, muy querida por varios vecinos" y que nunca había tenido antecedentes políticos ni penales conocidos, decayó en su desempeño tras iniciar una relación con su pareja, ahora también aprehendido:

"La pareja de ella es una persona que había sido con un prontuario también conocido y pienso que por ahí empiezan las investigaciones... En este par de años ella ya decae en su trabajo. A veces no escuchamos consejos y creemos que lo hacemos bien", señaló Orellana, lamentando que "siempre hay una que se descarrila y las consecuencias son estas".

Confirmó que el operativo de la Felcn y el Ministerio Público se realizó en la propia casa de Méndez, ubicada en una de las avenidas más concurridas del municipio. La concejal vivía en esa casa junto a su pareja y sus cuatro hijas, una de ellas de solo un año que está en periodo de lactancia.

El Concejo Municipal buscará solución legal

La alcaldesa enfatizó que, aunque están sorprendidos y existe zozobra en el municipio, la justicia debe seguir su curso sin interferencias.

Respecto al vacío de poder en el Concejo Municipal, la alcaldesa indicó que el Órgano legislativo deberá sesionar pronto: "Ellos van a elegir, seguramente la vicepresidenta va a tomar el rol de presidente. Como falta tan poco a ver si la suplente está en condiciones de ingresar o a ver cómo irán a solucionar ya legalmente esta parte".

