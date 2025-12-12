Concejal y su esposo caen con droga en El Carmen Rivero Tórrez; esperan su audiencia cautelar

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) detuvo a Rosángela M. A., presidenta del Concejo Municipal de El Carmen Rivero Tórrez, y a su esposo, Abelardo T. Z., en posesión de una cantidad significativa de sustancias controladas.

El operativo se realizó el pasado 10 de diciembre a las 11:30 de la mañana, en el domicilio de la concejal, ubicado dentro del municipio. Ambos fueron imputados por el delito de tráfico de drogas.

El intento de fuga y la doble incautación

Según informó Amilcar Ramírez, director nacional de la Felcn, el esposo de la autoridad intentó huir al notar la presencia policial, arrojando un bulto celeste a una vivienda vecina.

Durante la requisa en la casa de la concejal, se encontraron 20 paquetes rectangulares con marihuana en una de las habitaciones. Posteriormente, y con autorización de la dueña del inmueble vecino, la policía recuperó el bulto arrojado, que contenía 7 paquetes con características de pasta base de cocaína.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales en Puerto Quijarro para su audiencia cautelar.

La alcaldesa se desmarca del hecho

La alcaldesa de El Carmen Rivero Tórrez, Celvi Orellana, se refirió al caso y afirmó que la noticia sorprendió a toda la población.

“Los delitos son personales”, declaró Orellana, quien también mencionó que, si bien la concejal tuvo un buen desempeño al inicio de su gestión, su rendimiento había disminuido en los últimos años.

La alcaldesa aclaró que el operativo se desarrolló en el domicilio de la concejal, no en la frontera con Puerto Suárez o Corumbá, como se había especulado.

