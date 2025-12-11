Felcc busca a Franklin Flores y no descarta que haya salido del país

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gabriel Neme, informó este jueves que la Policía Boliviana continúa ejecutando operativos de búsqueda para ubicar a Franklin Flores, quien cuenta con requerimientos investigativos emitidos por la autoridad competente.

Las unidades operativas y grupos de inteligencia de la Felcc se encuentran desplegados en varias regiones del país, trabajando de forma coordinada para lograr su ubicación y proceder a su aprehensión.

“La Policía Boliviana continúa realizando tareas de búsqueda con la finalidad primigenia de dar con el paradero del señor Franklin Flores… en coordinación con unidades operativas y grupos de inteligencia”, señaló Neme.

El jefe policial no descartó que Flores haya salido del territorio nacional, y afirmó que se mantiene cooperación activa con países limítrofes para intercambiar información.

“No descartamos ninguna hipótesis. Tenemos una buena relación con las policías de los países vecinos… venimos realizando el cruce de información para verificar la probabilidad de que Franklin Flores esté en uno de estos países”, explicó.

