Así rescataron a los sobrevivientes del accidente aéreo en la ruta Trinidad–Santa Ana

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) rescató con vida este jueves a los dos ocupantes de la aeronave civil CP-2959, que sufrió un accidente mientras cubría la ruta Trinidad–Santa Ana, en el departamento del Beni.

La emergencia fue activada tras una alerta emitida por la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). De inmediato, la FAB puso en marcha su Centro de Operaciones de Rescate y desplegó una aeronave FAB-421, que logró localizar el punto exacto del siniestro: a 5,5 kilómetros del umbral 14 del aeródromo de Trinidad. Una vez identificadas las coordenadas, estas fueron transmitidas al Grupo SAR para iniciar el operativo terrestre.

A las 13:00, una patrulla del Grupo SARFAB TDD, conformada por cuatro rescatistas, llegó hasta el lugar del accidente. Allí encontraron con vida al piloto de la aeronave, Alfredo Enrique Alarcón Álvarez, y a su pasajero, Carmelo Egüés Rodríguez, quienes recibieron atención médica inmediata en la zona.

Tras estabilizarlos, la Quinta Brigada Aérea ejecutó la evacuación aeromédica hacia el Hospital Germán Busch de Trinidad, donde ambos sobrevivientes permanecen en observación.

La Fuerza Aérea destacó que el éxito del rescate se debió a la coordinación entre sus unidades aéreas y los equipos SAR.

