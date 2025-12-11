TEMAS DE HOY:
Policial

Caso Fondo Indígena: ¿Por qué Arce no tendrá juicio de responsabilidades?

El analista constitucional José Santistevan brinda una explicación legal tras la aprehensión de Luis Arce Catacora vinculado con el Fondo Indígena.

Red Uno de Bolivia

11/12/2025 15:16

Foto: Red Uno
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El analista constitucional José Luis Santistevan afirmó que el expresidente Luis Arce puede ser sometido a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades, debido a que los hechos por los que se lo investiga corresponden al período en que ejercía como ministro de Economía y rector del Fondo Indígena.

Santistevan explicó que la Ley 044, que regula los juicios de responsabilidades, alcanza únicamente al presidente, vicepresidente, altas autoridades judiciales y al fiscal general del Estado.

“La Ley 612, que modificó la Ley 044, no incorporó a los ministros ni exministros. El señor Arce Catacora está siendo procesado como ministro, como rector del Fondo Indígena, no como presidente, porque cuando él era presidente el Fondo Indígena ya funcionaba a tropezones”, señaló.

El analista añadió que, con la reactivación del caso, el Ministerio Público deberá convocar al excontralor de ese periodo, así como a todas las personas que habrían recibido recursos en cuentas particulares vinculadas al desfalco.

En relación con la investigación, el fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, informó este jueves que existen siete personas implicadas, dos de ellas ya aprehendidas: el expresidente Luis Arce y la exdiputada del MAS Lidia Patty.

 

