Joven emprendedor vende pan a 0,50 centavos y atrae largas filas en La Paz

Desde hace cuatro días, Brayan Aguilar, un joven emprendedor, se instala cada mañana frente a la Subalcaldía Max Paredes para vender pan a 0,50 centavos, mucho más económico que el precio promedio en las tiendas de barrio. Su iniciativa ha generado largas filas, ya que los vecinos buscan aprovechar la diferencia de 30 centavos por unidad.

“Me animé a hacer el pan porque hay personas con pocos recursos que ya no pueden comprarlo a 0,80 centavos. Muchos deben partir un pan para comer, por eso vendo mis panecitos”, explicó Aguilar.

Aunque no produce marraqueta, su oferta incluye cauca, cuernito, sarnita y chamillo. “Los caseritos se van contentos con sus panecitos”, comentó.

El joven decidió aprovechar la convocatoria del alcalde Iván Arias para vender pan en plazas y parques, lo que le permitió instalar su puesto con ayuda del subalcalde Rodrigo Esquivel. Cada mañana, de 08:00 a 09:00, Aguilar vende 1.200 panes hechos con medio quintal de harina, y suele regresar a casa sin ninguna pieza.

Los vecinos valoran la iniciativa y critican a los panificadores tradicionales. Una ama de casa afirmó: “Esto nos ayuda. Está muy mal que hayan subido el precio y además le meten mucho bromato; se nota que el pan está amargo”. Otra vecina agregó: “Dicen que no se gana, pero tienen varias propiedades. De dónde tienen para subir tanto el precio”.

Debido a la reciente alza del pan de batalla, el alcalde Iván Arias habilitó plazas y parques para que los ciudadanos puedan vender pan a 0,50 centavos, impulsando iniciativas como la de Brayan Aguilar.

