Navidad a lo grande: horarios, ruta y todo lo que traerá el Desfile Navideño 2025 en La Paz

El Desfile Navideño 2025 promete romper récords este sábado 13 de diciembre en La Paz. La Alcaldía confirmó la participación de 182 grupos inscritos y 135 carros alegóricos, consolidando esta caravana como una de las celebraciones más grandes y esperadas de la temporada.

La información fue detallada por Karen Alcocer, coordinadora municipal de la actividad, en el programa Dialogando con el Negro, conducido por el alcalde Iván Arias.

Las inscripciones, habilitadas hasta el 6 de diciembre, ya fueron cerradas ante la insistencia de ciudadanos que aún buscaban sumarse. “Se dio un tiempo prudente para que todos los grupos puedan participar. Ahora toca organizar la largada y toda la logística”, explicó Alcocer.

El recorrido y los horarios

El desfile arrancará a las 14:00 desde la Cervecería en la avenida Montes. Luego avanzará por la Mariscal Santa Cruz y la avenida 16 de Julio, hasta llegar a la plaza del Estudiante, donde se prevé el cierre cerca de las 23:00.

Sin embargo, debido a la magnitud de la caravana, no se descarta que la fiesta se extienda más de lo previsto.

Reunión clave y numeración obligatoria

La Alcaldía convocó a todos los grupos inscritos a una reunión final este viernes, a las 14:00, en el Museo Tambo Quirquincho. Allí se entregará la numeración oficial que cada bloque deberá portar o colocar en su carro alegórico.

El orden preliminar de ingreso ya está disponible en la página oficial de la Secretaría Municipal de Culturas mediante un enlace y un código QR.

Arias recalcó que se trata de un evento completamente gratuito, sin cobro de entradas, y anunció un control estricto para evitar la venta de bebidas alcohólicas.

“Esta es una fiesta para las familias, no para excesos ni malos comportamientos”, advirtió.

Equipos de seguridad, ordenamiento, limpieza e inspectores municipales acompañarán todo el recorrido.

Expectativa y movimiento económico

El alcalde recordó que, incluso en años lluviosos, los paceños nunca abandonan la tradición navideña.

“La gente se queda hasta el final. La Navidad paceña se vive con un entusiasmo único”, afirmó, rememorando el reciente encendido del árbol gigante que reunió a miles pese a la lluvia.

Además, se espera un importante movimiento económico para comerciantes y emprendedores, especialmente en la venta de productos navideños, accesorios y gastronomía.

La ciudad ya vibra con la Navidad

La plaza Tejada Sorzano continúa atrayendo a cientos de familias y turistas que buscan fotografiarse con el pesebre gigante. La Alcaldía anunció transmisiones en vivo durante el fin de semana para mostrar la afluencia y el ambiente festivo.

Arias confirmó que estará acompañando todo el recorrido desde el inicio:

“Ahí estaré, desde las 2 de la tarde, inaugurando la caravana. La Navidad es para vivirla juntos”.

