Iribel Méndez brilla en Bollywood: dulzura, lip sync perfecto y elogios del jurado

El segundo equipo en presentarse durante la noche temática de Bollywood fue el de Iribel Méndez junto a la academia Fusión Dance. Ellos interpretaron una coreografía inspirada en la película Kabhi Khushi Kabhie Gham, recreando al icónico personaje de Pooja “Poo” Sharma. La puesta en escena exigió concentración, energía y una mezcla de fuerza y dulzura que el grupo supo transmitir, aunque también recibieron algunas recomendaciones.

Para la jueza Gabriela Zegarra, el equipo comenzó con calma pero pronto ganó intensidad hasta lograr una presentación sólida:

“Pareciera que ensayaron un montón; te sentí cómoda, lo disfrutaste. El acompañante me gustó, me gustaron los movimientos bruscos… No estuvo al 100% como en el video, pero me gustó”.

El juez Tito Larenti destacó el buen lip sync de Iribel, aunque señaló ciertos detalles que deben pulirse:

“Les voy a decir lo que no quiero ver: no quiero ver nerviosismo ni repasos. Siento que repasaron algunos movimientos. No me gustó cómo trabajaron con las telas. Iribel, el lip sync lo hiciste muy bien”.

Por su parte, Rodrigo Massa celebró la entrega del equipo y la interpretación de la protagonista:

“Iribel, nos diste actuación, baile y lip sync. Fue espectacular. Fusión Dance, bienvenidos; me sentí en Bollywood. Felicidades por el gran trabajo de hoy”.

Finalmente, Elka Meyer resaltó la mezcla de pasos tradicionales y el entusiasmo del equipo:

“Se nota que es algo que le gusta, un personaje que realmente quería ser. En general me pareció una propuesta apropiada; había pasos tradicionales, era una mezcla… Me gustó la propuesta. Dudaron en algunas partes, pero estuvo bien”.

Al finalizar, Iribel agradeció las devoluciones y aseguró que los comentarios servirán para seguir mejorando.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

