Fuego en la pista: los cuatro equipos listos para brillar en La Gran Batalla

A poco de la gran final de la segunda temporada, los equipos enfrentan la presión de una gala de doble eliminación y buscan dejar su mejor coreografía sobre el escenario.
09/12/2025 20:13
Escuchar esta nota
Llegó la segunda noche de la semana con la temática de grandes clásicos de la música en otro idioma que no sea español, y los cuatro equipos llegan con toda la actitud y la esperanza de destacarse en la gala.
Esta semana, la tensión está al máximo: el domingo habrá una gala de doble eliminación, lo que aumenta la presión sobre los competidores para ofrecer actuaciones perfectas.
Esta noche, en el escenario de La Gran Batalla, se presentarán:
• Cisco con la academia Urban Vibes
• Erika Valencia con la academia The Real Company
• Génesis con la academia Factory
• Rodrigo Giménez con la academia Fire Steps
La acción arranca a las 20:45. Conéctate a nuestra señal y sigue todas nuestras redes sociales para no perder detalle de esta batalla épica.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00