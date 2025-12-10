TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Fuego en la pista: los cuatro equipos listos para brillar en La Gran Batalla

A poco de la gran final de la segunda temporada, los equipos enfrentan la presión de una gala de doble eliminación y buscan dejar su mejor coreografía sobre el escenario.

Silvia Sanchez

09/12/2025 20:13

Santa Cruz, Bolivia

Llegó la segunda noche de la semana con la temática de grandes clásicos de la música en otro idioma que no sea español, y los cuatro equipos llegan con toda la actitud y la esperanza de destacarse en la gala.

Esta semana, la tensión está al máximo: el domingo habrá una gala de doble eliminación, lo que aumenta la presión sobre los competidores para ofrecer actuaciones perfectas.

Esta noche, en el escenario de La Gran Batalla, se presentarán:

• Cisco con la academia Urban Vibes

• Erika Valencia con la academia The Real Company

• Génesis con la academia Factory

• Rodrigo Giménez con la academia Fire Steps

La acción arranca a las 20:45. Conéctate a nuestra señal y sigue todas nuestras redes sociales para no perder detalle de esta batalla épica.

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

