Fuego en la pista: los cuatro equipos listos para brillar en La Gran Batalla

Llegó la segunda noche de la semana con la temática de grandes clásicos de la música en otro idioma que no sea español, y los cuatro equipos llegan con toda la actitud y la esperanza de destacarse en la gala.

Esta semana, la tensión está al máximo: el domingo habrá una gala de doble eliminación, lo que aumenta la presión sobre los competidores para ofrecer actuaciones perfectas.

Esta noche, en el escenario de La Gran Batalla, se presentarán:

• Cisco con la academia Urban Vibes

• Erika Valencia con la academia The Real Company

• Génesis con la academia Factory

• Rodrigo Giménez con la academia Fire Steps

La acción arranca a las 20:45. Conéctate a nuestra señal y sigue todas nuestras redes sociales para no perder detalle de esta batalla épica.

