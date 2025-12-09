Alcalde de Colcapirhua apunta a "intereses económicos" en conflicto de Cotapachi

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, se pronunció sobre los enfrentamientos ocurridos en Cotapachi, que dejaron dos personas fallecidas y varios heridos, negando que haya responsabilidad directa de su gestión y sugiriendo que el conflicto tiene motivaciones económicas ligadas a intereses empresariales.

Gallinate recordó que la violencia en la zona ya se había manifestado antes: “El jueves anterior, 22 funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgos fueron agredidos, uno de ellos está en terapia intensiva y seis con fracturas”.

“¿Quién financia todo esto?”

El alcalde cuestionó los elementos encontrados en la zona por la Policía y planteó dudas sobre los recursos de los comunarios movilizados.

“¿Qué hacen los comunarios con cachorros de dinamita? ¿Qué hacen con drones volando la zona? ¿Quién financia el alquiler de maquinaria pesada?”, se preguntó Gallinate, refiriéndose a las zanjas detectadas y al hallazgo de Bs 20.000 en un vehículo.

Afirmó que la intervención se hizo para nivelar el camino de acceso y que “no había nadie presente” cuando los funcionarios ingresaron inicialmente. Señaló que se debe investigar quiénes se enfrentaron a la Policía y con qué tipo de armamento.

Hipótesis de trasfondo económico

Gallinate planteó que detrás del conflicto podría estar una empresa que, según él, operó una celda de basura clandestina en julio durante la crisis en el municipio de Cochabamba. “Yo personalmente sospecho que es la empresa que está financiando toda esta situación para volver a llevar la basura ahí”, expresó.

Dijo que esta firma fue afectada por medidas precautorias del juzgado agroambiental y tendría vínculos con otra empresa adjudicada con una gran licitación en Cochabamba.

Críticas al abogado de las víctimas

El alcalde también criticó duramente al abogado Eduardo Mérida, representante de las víctimas, calificándolo de “polémico” y sugiriendo que busca protagonismo político. Además, desestimó la versión que indicaba que el dinero incautado iba a ser usado para pagar atención médica, calificándola como “muy estúpida”.

Sostuvo que su municipio está actuando conforme a derecho y confirmó su asistencia a una reunión convocada por la Gobernación para este marte a las 15:00, con el fin de avanzar en una mediación.

