“Ingresaron disparando”: abogado denuncia excesos policiales en Cotapachi, Cochabamba

El abogado de los comunarios de Cotapachi, Eduardo Mérida, en entrevista con Que No Me Pierda, acusó a la Policía de haber ingresado con “saña” a las comunidades y de utilizar fuerza letal, provocando la muerte de dos personas. También responsabilizó a los alcaldes de Quillacollo y Colcapirhua por la escalada del conflicto limítrofe.

Muertes lejos del botadero y "balas certeras"

Según su declaración, la resistencia de los pobladores fue real, pero la respuesta de las fuerzas del orden fue desproporcionada. “En vez de convocar al diálogo y cuidar la vida de los comunarios de Cotapachi, ingresaron no solamente al botadero, lo cruzaron e irrumpieron en la comunidad, disparando”, denunció.

El abogado brindó detalles del enfrentamiento:

Ubicación de las muertes: "Los que han fallecido han muerto a 1 km lejos del límite donde fueron a desbloquear". Aseguró que los comunarios murieron "en la puerta de sus domicilios".

Tipo de lesiones: Los fallecidos murieron con "tiros en el corazón", lo que califica como "balas certeras".

Testigos: Señaló que hay más de 15 comunarios listos para declarar y denunciar como personas vestidas con trajes "dálmata" sacaron revólveres de sus bolsillos y dispararon.

Heridos de bala y denuncia de atropellos

El representante legal precisó que, además de los dos fallecidos, un comunario permanece en terapia intensiva y al menos ocho más presentan heridas de bala. También denunció el uso de gases lacrimógenos de “triple acción de uso militar” y el ingreso violento a viviendas, donde —según dijo— mujeres y niños fueron afectados por los químicos.

“Se entraron a victimar... dispararon gases lacrimógenos al interior de las casas, hicieron llorar a niños, maltrataron a mujeres”, expresó.

El incidente del dinero y el dron

En relación con el hombre aprehendido con Bs 20.000 y un dron, el jurista aseguró que este ciudadano no tenía relación con los hechos violentos. Indicó que había salido a conseguir dinero para pagar la atención médica de uno de los heridos y fue interceptado horas después en otro punto de la ciudad.

“Lo golpearon, le quitaron el dinero y como tenía un dron en su auto, intentaron vincularlo con el enfrentamiento, cuando no tenía nada que ver”, aclaró.

Exigencias a la Fiscalía

Tras reunirse con el Fiscal Departamental, el abogado informó que se acordó el ingreso de una comisión de fiscales y la Felcc al lugar de los hechos este martes a las 7:00 a.m.

“Yo no sé si la orden era para ir a matar o para ir a desbloquear”, cuestionó, criticando además que solo se haya aplicado la prueba del guantelete a los cuatro comunarios detenidos y no a los policías involucrados.

