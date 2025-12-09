"Lo mataron como a un perro... Han disparado": familiares de las víctimas en Colcapirhua exigen justicia

Tras el violento operativo de desbloqueo en Colcapirhua, que dejó dos comunarios muertos y múltiples heridos, los familiares de las víctimas denuncian el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía y exigen una investigación transparente.

La familia de Pablo Padilla Meneses (38), profesor de música en una unidad educativa de El Paso, confirmó que él perdió la vida tras recibir dos impactos de proyectiles.

Su hermano relató que Pablo retornaba a su domicilio, y al salir a ver lo que sucedía en medio de la gente que bajaba, fue disparado. Pablo Padilla, quien era soltero, deja en la orfandad a una hija de 13 años. El certificado de defunción de Pablo Padilla señala que falleció por un impacto de bala en el pecho.

Los familiares, visiblemente afectados, responsabilizaron al alcalde de Colcapirhua por la tragedia: "Le han matado como a un perro... peor que un perro. Han disparado, ellos no tienen por qué usar armas contra nosotros". La familia pide que la investigación sea transparente y que los peritos digan la verdad sobre las dos entradas de bala que recibió.

La familia de la otra víctima fatal, Sinforiano Carrillo, retiró sus restos del IDIF en medio de un profundo dolor, optando por no brindar declaraciones a los medios.

Denuncias de abuso y heridos graves

En el Hospital Benigno Sánchez, donde fueron trasladados varios heridos, las familias denunciaron abusos policiales, incluso contra personas que estaban auxiliando a los heridos.

Joven en cirugía: Un joven de aproximadamente 25 años es reportado como el de mayor gravedad, tras recibir un disparo en la zona del abdomen y ser sometido a una cirugía.

Abuso contra arrestados: Una familiar denunció que un pariente, cuya única labor era auxiliar a los heridos, fue arrestado, golpeado en las instalaciones policiales y luego trasladado al hospital con contusiones en todo el cuerpo, especialmente en el cráneo. "Saliendo de ahí, él ha aparecido todo golpeado", señaló la familiar, exigiendo una investigación imparcial.

Vigilia y bloqueo anunciado en Quillacollo

En las puertas de la Alcaldía de Quillacollo, pobladores de Cotapachi instalaron una vigilia y protesta exigiendo la inmediata liberación de las personas arrestadas durante el operativo.

Una mujer en la protesta declaró que no se irán hasta que los detenidos sean liberados, denunciando que la Policía "no han tenido ni respeto hacia los niños", quienes huyeron asustados y quedaron traumados.

En respaldo a los pobladores, el alcalde y el control social de Quillacollo anunciaron que a partir de las cero horas de mañana, martes 9 de diciembre, iniciarán un bloqueo en el sector del puente Huayculi.

La Defensoría del Pueblo en Cochabamba instó a todas las partes a establecer una mesa de diálogo para evitar mayores situaciones penosas.

