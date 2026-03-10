Santa Cruz: En menos de 15 minutos delincuentes robaron una camioneta en Las Palmas

En menos de 15 minutos, tres delincuentes lograron robar una camioneta en el exclusivo barrio residencial Las Palmas, en Santa Cruz. El propietario del vehículo, relató como ocurrieron los hechos.

“El robo ocurrió hoy en la madrugada, alrededor de las 2:30 a.m., en mi casa. Se llevaron mi Toyota Hilux blanca, que siempre tiene el control y el bloqueo activado”, contó la víctima.

Según el testimonio y los videos de seguridad, tres sujetos participaron en el ilícito: uno descendió del vehículo, otro manejaba y un tercero observaba cómo abrían la camioneta.

“Fue todo muy rápido, menos de 15 minutos. Es la primera vez que me sucede algo así y decidí formalizar la denuncia inmediatamente”, agregó.

La víctima destacó la rareza del hecho en un barrio residencial y expresó su inquietud por la seguridad en Santa Cruz. “Me preocupa lo que está pasando con la seguridad en la ciudad, sobre todo en lugares donde uno no espera que ocurran estos hechos”, señaló.

Las autoridades policiales ya recibieron la denuncia y se encuentran investigando el robo, mientras los vecinos del barrio Las Palmas piden mayor presencia policial y medidas de prevención para evitar que hechos similares se repitan.

