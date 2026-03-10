Alerta en mercados: Persiste la venta de juguetes peligrosos pese a prohibición

A pesar de las estrictas prohibiciones, los denominados juguetes "peligrosos" aún se resisten a desaparecer de algunos mercados de la ciudad de Cochabamba. Se trata de los populares squishies (figuras de goma suave o espuma de poliuretano) que vienen acompañados de jeringas con agujas de metal. Aunque el propósito del accesorio es inflar el juguete para generar burbujas, su naturaleza punzante representa una amenaza directa para la integridad física de los menores.

Durante un recorrido por la zona del Cerro San Miguel, se verificó que, aunque de forma escasa, todavía existen puestos que exponen láminas de 20 unidades de este producto. Al ser sorprendidos, algunos vendedores optaron por retirar la mercadería de inmediato. "Lo tengo que archivar, está prohibido. Ya nos han notificado y no lo estoy vendiendo más", afirmó una comerciante, quien además sugirió que los controles deberían intensificarse en la Aduana para evitar el ingreso de estos artículos al país.

Operativos en unidades educativas

Por su parte, la Intendencia Municipal intensificó sus labores de control, desplazándose hacia la zona sur para inspeccionar quioscos dentro y fuera de las unidades educativas.

Enrique Viscarra, jefe de la Unidad de Defensa al Usuario y Consumidor, informó que, afortunadamente, no se hallaron estos juguetes en los entornos escolares durante las últimas intervenciones, aunque sí se detectaron otras irregularidades.

"No hemos encontrado ninguna irregularidad relacionada con el tema (los juguetes), pero sí aspectos vinculados con la inocuidad alimentaria y falta de higiene", señaló Viscarra.

Un llamado a la responsabilidad

La autoridad remarcó que, si bien los operativos continuarán de forma rigurosa en distintas zonas y mercados, la solución definitiva pasa por la conciencia de los comercializadores.

"Creemos que el director, el comercializador y los porteros de las unidades educativas tienen que asumir la responsabilidad de velar por la integridad de la población infantil", agregó el jefe de Defensa al Consumidor. Mientras tanto, la mayoría de los vendedores consultados aseguran haber acatado la norma tras las notificaciones oficiales, priorizando la seguridad sobre el lucro.

