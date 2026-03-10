Lluvias afectan carreteras en Santa Cruz y dejan varios tramos sin paso ¿Cuáles son?

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas continúan generando problemas en las carreteras que conectan a Santa Cruz con los valles cruceños. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó deslizamientos, desbordes de ríos e incluso bloqueos sociales que impiden la circulación en varios tramos.

El gerente regional de la ABC, Miguel Rojas, informó que uno de los principales inconvenientes se registró en la zona de la quebrada de Barro Negro, ubicada a unos tres kilómetros de La Angostura.

“El día de ayer en horas de la mañana hemos tenido problemas en la zona de la quebrada de Barro Negro. Se ha tenido una masa de tierra, piedras, matorrales y lodo que ingresó a la plataforma e impidió el paso”, explicó Rojas.

La maquinaria de la ABC trabajó durante varias horas para retirar el material y habilitar nuevamente la vía. Sin embargo, las lluvias volvieron a provocar complicaciones durante la mañana de este lunes.

“Cuando continuaron las precipitaciones nuevamente se presentó el mismo problema cerca de las 7:30. Hace aproximadamente una hora y media se logró habilitar el paso”, señaló.

Otro de los puntos críticos se encuentra en la ruta que conecta Vallegrande con Pita, específicamente en la quebrada Peñón, donde el desborde del río mantiene interrumpida la circulación.

“Ahorita estamos sin paso en esta zona. Estamos esperando que baje el caudal del agua para poder restablecer la transitabilidad”, indicó el gerente regional.

Asimismo, Rojas detalló que en el tramo Cuatro Cañadas – San Miguel la situación se mantiene complicada desde hace más de dos semanas debido a una inundación que cubre parte de la carretera.

“Llevamos un poco más de dos semanas con una inundación y no hay paso. Se están evaluando alternativas porque hay sectores aguas abajo que han obstruido el curso del río”, afirmó.

A estos problemas ocasionados por el clima se suma un bloqueo social en la carretera que une Montero con Villa Tunari, lo que también impide el tránsito vehicular en esa ruta.

Desde la ABC recomiendan a los conductores mantenerse informados sobre el estado de las carreteras y circular con precaución, ya que las lluvias continúan afectando varios tramos de la red vial.

