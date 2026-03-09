Filas y reclamos en el Sereci de Cochabamba: ciudadanos esperan desde la madrugada

Decenas de personas formaron largas filas desde la madrugada de este lunes en la oficina central del Servicio de Registro Cívico (Sereci) en Cochabamba para realizar distintos trámites relacionados con registros civiles.

La oficina, ubicada en la Avenida Simón López, registró gran afluencia de usuarios que acudieron principalmente para el saneamiento de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, además de solicitudes de apostillado de documentos.

Algunos usuarios señalaron que debieron llegar muy temprano para conseguir atención. Una vecina indicó que acudió para tramitar un apostillado para su bebé y cuestionó el cambio en el sistema de atención.

“Vine por un apostillado para mi bebé. El año pasado por estas fechas era con cita por internet, pero ahora hay que hacer cola. La gente está desde las dos o tres de la madrugada. Mi esposo llegó a las cinco y ya había fila”, comentó.

Otra ciudadana, que llegó desde el kilómetro 9 de Colcapirhua, señaló que la espera es prolongada y que el sistema informático presenta fallas. “Tenemos que hacer un apostillado y hay mucha fila. No dan citas y el sistema cada rato se cae”, afirmó.

Un tercer usuario indicó que llegó a las seis de la mañana para obtener un documento que su hija necesita para la universidad, pero aseguró que la atención avanza con lentitud.

“En atender a cada persona se demoran por lo menos 30 minutos y por eso la fila no avanza. Hay adultos mayores, niños y jóvenes esperando incluso bajo la lluvia”, lamentó.

Varios ciudadanos pidieron que se restablezca el sistema de citas por internet que se utilizaba anteriormente, ya que permitía acudir a una hora programada para realizar los trámites sin largas esperas.

Desde el Sereci aún no se pronunciaron respecto a los reclamos.



