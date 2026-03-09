Hombre muere tras recibir varios disparos en plena vía pública en Villa Tunari, Cochabamba

Un hombre fue asesinado a tiros la tarde de este domingo en plena vía pública, frente al mercado 2 de Febrero, en la población de San Gabriel, Villa Tunari, Cochabamba, ubicada en el trópico cochabambino. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según información preliminar, la víctima se encontraba a bordo de su motocicleta cuando fue atacada por desconocidos que abrieron fuego en repetidas ocasiones mientras transitaba por la zona.

Ataque en plena vía pública

Tras recibir el reporte del hecho, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar, donde hallaron el cuerpo del hombre tendido en el suelo, a pocos metros de su motocicleta.

Durante el trabajo de campo, los investigadores evidenciaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala, lo que confirma que fue atacada de manera directa.

Recolección de evidencias

En el lugar del crimen, personal policial recolectó al menos diez vainas servidas calibre 9 milímetros, elementos que fueron secuestrados como parte de la investigación.

El caso fue puesto a conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), cuyos agentes iniciaron las pesquisas para establecer el móvil del asesinato e identificar a los responsables.

Por el momento, se desconocen las causas del ataque, mientras las autoridades continúan recabando información y testimonios que permitan esclarecer este nuevo hecho de sangre registrado en el trópico de Cochabamba.

