Policial

Cochabamba: Una joven terminó hospitalizada por presunto envenenamiento y su pareja quedó bajo investigación

La mujer fue trasladada desde el municipio de Cliza al Hospital Viedma. Personal médico detectó lesiones que activaron la intervención policial.

Cristina Cotari

09/03/2026 7:24

Personal de la Felcv en instalaciones del Hospital Viedma. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Una mujer de aproxidamente 20 años permanece internada en el Hospital Viedma de Cochabamba, luego de haber sido trasladada de emergencia desde el municipio de Cliza por un presunto caso de envenenamiento. Hasta el momento, las autoridades aguardan un reporte oficial sobre su estado de salud.

La joven ingresó al área de emergencias del nosocomio y, hasta la fecha, no se ha registrado la presencia de familiares en inmediaciones del hospital, de acuerdo a un informe preliminar.

 

 

Según los primeros datos, la mujer llegó acompañada por su enamorado, quien la trasladó hasta el establecimiento médico. Sin embargo, durante la valoración inicial, el personal de salud advirtió que la paciente presentaba rasguños en las manos y el cuello, situación que generó sospechas y motivó la notificación inmediata a la Policía.

Tras el reporte, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se constituyeron en el hospital para iniciar las primeras indagaciones.

En el marco de las investigaciones, la pareja de la joven fue aprehendida con fines investigativos, mientras los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el presunto envenenamiento.

La Policía continúa recabando información y espera el informe médico que permita determinar el estado de la paciente y avanzar en el esclarecimiento del caso.

