La mujer fue trasladada desde el municipio de Cliza al Hospital Viedma. Personal médico detectó lesiones que activaron la intervención policial.
Una mujer de aproxidamente 20 años permanece internada en el Hospital Viedma de Cochabamba, luego de haber sido trasladada de emergencia desde el municipio de Cliza por un presunto caso de envenenamiento. Hasta el momento, las autoridades aguardan un reporte oficial sobre su estado de salud.
Según los primeros datos, la mujer llegó acompañada por su enamorado, quien la trasladó hasta el establecimiento médico. Sin embargo, durante la valoración inicial, el personal de salud advirtió que la paciente presentaba rasguños en las manos y el cuello, situación que generó sospechas y motivó la notificación inmediata a la Policía.
Tras el reporte, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se constituyeron en el hospital para iniciar las primeras indagaciones.
La Policía continúa recabando información y espera el informe médico que permita determinar el estado de la paciente y avanzar en el esclarecimiento del caso.
