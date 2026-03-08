ABC habilita tránsito en el tramo Bermejo–La Angostura tras trabajos de emergencia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se restableció la transitabilidad en un sector de la red vial fundamental del departamento de Santa Cruz, luego de realizar trabajos de emergencia.

Según la entidad, el paso fue habilitado en el sector Quebrada Barro Negro, en el tramo Bermejo–La Angostura, a la altura del kilómetro 62, tras las labores ejecutadas por personal técnico para garantizar la circulación vehicular.

La ABC recomendó a los conductores transitar con precaución, mantener las luces encendidas y respetar la señalización en la zona, debido a que las condiciones climáticas podrían afectar nuevamente el sector.

La institución también advirtió que, en caso de registrarse lluvias intensas, se podría volver a suspender el tránsito por seguridad, por lo que pidió a la población respetar los eventuales cortes de circulación que se comuniquen a través de sus canales oficiales.

Para conocer el estado actualizado de las carreteras, la entidad habilitó su plataforma digital de información sobre transitabilidad y recordó que la población también puede reportar emergencias o realizar consultas mediante su línea de WhatsApp 71219232.



