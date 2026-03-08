Lluvias obligan a reprogramar la “gran minga” contra la chikungunya en Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Santa Cruz de la Sierra obligaron a las autoridades a reprogramar la denominada “gran minga”, una jornada masiva de limpieza y fumigación destinada a eliminar criaderos de mosquitos y prevenir casos de chikungunya.

La actividad estaba prevista para este domingo en los distritos 6 y 11 del municipio cruceño, con la participación de brigadas de salud, personal de limpieza y voluntarios, según la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Edil Toledo, explicó que la decisión se tomó debido a las condiciones climáticas adversas.

“El tema era hacer hoy la minga, pero por el tema climatológico vamos a reprogramar esta minga de gran impacto para los días posteriores cuando mejore el tiempo”, señaló.

El anuncio fue realizado junto al director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes), Julio César Koca, y el gerente operativo de Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz), Sebastián Velasco.

Llamado a no bajar la guardia

Las autoridades lamentaron la suspensión de la actividad, pero pidieron a la población mantener las tareas de limpieza en sus hogares, especialmente la eliminación de recipientes donde pueda acumularse agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor de la chikungunya.

Desde Emacruz indicaron que, pese a la postergación del rastrillaje masivo previsto para esta jornada, las labores de recolección de llantas continuarán con normalidad en el primer anillo de la ciudad y en los distritos 1, 2, 3 y 4 hasta el cuarto anillo.

La “gran minga” será reprogramada en los próximos días, cuando las condiciones del clima permitan realizar las tareas de limpieza, fumigación y atención preventiva a la población.

