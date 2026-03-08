ABC dispone corte de tres horas en tramo La Angostura–Bermejo–Samaipata

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se realizará un corte temporal de tres horas en el tramo La Angostura–Bermejo–Samaipata, en los valles cruceños, debido a trabajos de emergencia por deslizamientos ocasionados por las lluvias.

Según el reporte oficial, la restricción del tránsito se aplicará desde las 11:30 hasta las 14:30, con el objetivo de permitir el trabajo de maquinaria pesada en el sector afectado.

“Para precautelar la integridad de los usuarios, se está dando corte a la transitabilidad por tres horas”, señaló la entidad a través de sus redes sociales.

Deslizamiento en Quebrada Negro

El punto donde se realizan las labores de emergencia es Quebrada Negro, donde las persistentes lluvias provocaron un deslizamiento activo de mazamorra, además de la presencia de piedras y palizada, lo que impide la circulación segura de vehículos.

Ante esta situación, brigadas de la ABC trabajan en la limpieza y estabilización del sector para restablecer la transitabilidad en la carretera.

La institución recomendó a los usuarios circular únicamente en horarios diurnos, respetar la señalización instalada en el tramo y mantener las luces encendidas, especialmente en el sector Chorro Viejo.

