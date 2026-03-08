TEMAS DE HOY:

Uno decide

Libre intensifica campaña y completa recorrido por las 15 provincias de Santa Cruz

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, visitó San Matías, cerrando su gira departamental a 15 días de las elecciones. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/03/2026 12:17

Santa Cruz, Bolivia

Juan Pablo 'JP' Velasco, candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la Alianza Libre, estuvo en el municipio de San Matías, en la provincia Ángel Sandoval, donde fue recibido por una multitud de vecinos y simpatizantes en un acto lleno de caravanas y banderas.

Con esta visita, Velasco culminó su recorrido por las 15 provincias del departamento. El aspirante escuchó las necesidades de cada región y llevó su mensaje de desarrollo y oportunidades para todos los cruceños.

A tan solo 15 días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, Velasco resaltó la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía.

“Recorrer cada rincón de Santa Cruz nos permite conocer de primera mano los desafíos y las expectativas de nuestros habitantes. Mi compromiso es trabajar por un departamento con más oportunidades y un futuro sólido para todos”, expresó.

La jornada en San Matías se desarrolló en un ambiente festivo, con caravanas de vehículos y una gran participación de la población local.

El candidato agradeció el respaldo de los vecinos y aseguró que continuará recorriendo diferentes municipios hasta el último día de campaña, reafirmando su cercanía con la ciudadanía y su compromiso con Santa Cruz.

