Elecciones 2026: ¿quiénes deben tramitar permiso para circular el día de votación?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitará en los próximos días una plataforma virtual para que instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos que lo requieran puedan tramitar permisos de circulación vehicular para el 22 de marzo de 2026, día en que se realizarán las elecciones subnacionales.

La medida forma parte de la planificación del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular durante la jornada de votación, sin afectar servicios o actividades consideradas esenciales.

Quiénes deben tramitar el permiso

Las autorizaciones estarán dirigidas principalmente a instituciones y sectores que necesiten movilizarse por motivos laborales o institucionales durante el día de las elecciones.

El TSE otorgará permisos de alcance nacional a:

Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Tribunal Constitucional Plurinacional

Fuerzas Armadas de Bolivia

Policía Boliviana

Misiones diplomáticas acreditadas

También podrán solicitar autorizaciones:

Organismos internacionales y misiones de observación electoral

Organizaciones políticas nacionales que participen del proceso

Medios de comunicación internacionales

Permisos a nivel departamental

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) serán los encargados de emitir permisos dentro de cada departamento para:

Autoridades departamentales y municipales

Instituciones públicas

Empresas privadas vinculadas a sectores estratégicos , como: seguridad telecomunicaciones transporte hotelería radiotaxis funerarias



Asimismo, personas naturales o colectivas podrán solicitar el permiso de forma excepcional si justifican la necesidad de movilizarse durante la jornada electoral.

Qué se debe presentar

La solicitud deberá realizarse de forma digital e incluir:

Nota firmada de justificación del permiso

Fotocopia del RUAT del vehículo

Licencia de conducir vigente

Datos completos del vehículo y del conductor

En el caso de solicitudes excepcionales, el trámite deberá dirigirse a la Presidencia del TSE.

Entrega de los permisos

Los permisos aprobados serán entregados posteriormente en oficinas de los tribunales electorales departamentales, en fechas que serán comunicadas oficialmente.

La restricción vehicular durante el día de elecciones busca garantizar el orden público y facilitar el traslado de material electoral, jurados y personal operativo.

Este proceso se enmarca en el calendario de las elecciones subnacionales 2026, en las que se elegirán gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales en todo el país.

