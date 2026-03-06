TEMAS DE HOY:
Elecciones 2026: ¿quiénes deben tramitar permiso para circular el día de votación?

El Tribunal Supremo Electoral habilitará una plataforma virtual para gestionar autorizaciones de circulación durante las elecciones subnacionales del 22 de marzo. El trámite está dirigido a instituciones públicas, empresas y ciudadanos con actividades esenciales. 

Silvia Sanchez

06/03/2026 16:06

Elecciones 2026: quiénes deben tramitar el permiso de circulación vehicular. Imagen referencial.
Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitará en los próximos días una plataforma virtual para que instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos que lo requieran puedan tramitar permisos de circulación vehicular para el 22 de marzo de 2026, día en que se realizarán las elecciones subnacionales.

La medida forma parte de la planificación del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular durante la jornada de votación, sin afectar servicios o actividades consideradas esenciales.

Quiénes deben tramitar el permiso

Las autorizaciones estarán dirigidas principalmente a instituciones y sectores que necesiten movilizarse por motivos laborales o institucionales durante el día de las elecciones.

El TSE otorgará permisos de alcance nacional a:

  • Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial

  • Tribunal Constitucional Plurinacional

  • Fuerzas Armadas de Bolivia

  • Policía Boliviana

  • Misiones diplomáticas acreditadas

También podrán solicitar autorizaciones:

  • Organismos internacionales y misiones de observación electoral

  • Organizaciones políticas nacionales que participen del proceso

  • Medios de comunicación internacionales

Permisos a nivel departamental

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) serán los encargados de emitir permisos dentro de cada departamento para:

  • Autoridades departamentales y municipales

  • Instituciones públicas

  • Empresas privadas vinculadas a sectores estratégicos, como:

    • seguridad

    • telecomunicaciones

    • transporte

    • hotelería

    • radiotaxis

    • funerarias

Asimismo, personas naturales o colectivas podrán solicitar el permiso de forma excepcional si justifican la necesidad de movilizarse durante la jornada electoral.

Qué se debe presentar

La solicitud deberá realizarse de forma digital e incluir:

  • Nota firmada de justificación del permiso

  • Fotocopia del RUAT del vehículo

  • Licencia de conducir vigente

  • Datos completos del vehículo y del conductor

En el caso de solicitudes excepcionales, el trámite deberá dirigirse a la Presidencia del TSE.

Entrega de los permisos

Los permisos aprobados serán entregados posteriormente en oficinas de los tribunales electorales departamentales, en fechas que serán comunicadas oficialmente.

La restricción vehicular durante el día de elecciones busca garantizar el orden público y facilitar el traslado de material electoral, jurados y personal operativo.

Este proceso se enmarca en el calendario de las elecciones subnacionales 2026, en las que se elegirán gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales en todo el país.

