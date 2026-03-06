Elecciones 2026: ¿quiénes deben tramitar permiso para circular el día de votación?

El Tribunal Supremo Electoral habilitará una plataforma virtual para gestionar autorizaciones de circulación durante las elecciones subnacionales del 22 de marzo. El trámite está dirigido a instituciones públicas, empresas y ciudadanos con actividades esenciales.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitará en los próximos días una plataforma virtual para que instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos que lo requieran puedan tramitar permisos de circulación vehicular para el 22 de marzo de 2026, día en que se realizarán las elecciones subnacionales.
La medida forma parte de la planificación del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular durante la jornada de votación, sin afectar servicios o actividades consideradas esenciales.
Quiénes deben tramitar el permiso
Las autorizaciones estarán dirigidas principalmente a instituciones y sectores que necesiten movilizarse por motivos laborales o institucionales durante el día de las elecciones.
El TSE otorgará permisos de alcance nacional a:
Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Tribunal Constitucional Plurinacional
Fuerzas Armadas de Bolivia
Policía Boliviana
Misiones diplomáticas acreditadas
También podrán solicitar autorizaciones:
Organismos internacionales y misiones de observación electoral
Organizaciones políticas nacionales que participen del proceso
Medios de comunicación internacionales
Permisos a nivel departamental
Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) serán los encargados de emitir permisos dentro de cada departamento para:
Autoridades departamentales y municipales
Instituciones públicas
Empresas privadas vinculadas a sectores estratégicos, como:
seguridad
telecomunicaciones
transporte
hotelería
radiotaxis
funerarias
Asimismo, personas naturales o colectivas podrán solicitar el permiso de forma excepcional si justifican la necesidad de movilizarse durante la jornada electoral.
Qué se debe presentar
La solicitud deberá realizarse de forma digital e incluir:
Nota firmada de justificación del permiso
Fotocopia del RUAT del vehículo
Licencia de conducir vigente
Datos completos del vehículo y del conductor
En el caso de solicitudes excepcionales, el trámite deberá dirigirse a la Presidencia del TSE.
Entrega de los permisos
Los permisos aprobados serán entregados posteriormente en oficinas de los tribunales electorales departamentales, en fechas que serán comunicadas oficialmente.
La restricción vehicular durante el día de elecciones busca garantizar el orden público y facilitar el traslado de material electoral, jurados y personal operativo.
Este proceso se enmarca en el calendario de las elecciones subnacionales 2026, en las que se elegirán gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales en todo el país.
