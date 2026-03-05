Rury Balladares propone peatonalizar la Ceja y seguro para gremiales

El candidato a la Alcaldía de El Alto por la agrupación Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA), Rury Balladares, presentó este jueves una nueva versión de sus propuestas de campaña centradas en la modernización urbana, la recuperación de la seguridad en la Ceja y la implementación de un seguro de salud dirigido al sector gremial.

Balladares afirmó que su visión también es transformar la ciudad en un modelo de “Smart City”, incorporando herramientas tecnológicas para optimizar servicios y fortalecer la seguridad ciudadana.

Uno de los ejes centrales de su plan es la intervención integral de la Ceja, principal núcleo comercial y de transporte de la urbe. El candidato planteó convertir el sector en una zona peatonal desde la calle 5 hasta la calle 1, donde se encuentra el Concejo Municipal, acompañando la medida con tecnología de vigilancia.

“El conflicto más grande que tenemos en El Alto es la Ceja. Por eso quiero volverla segura y convertirla en una zona peatonal”, señaló.

Agregó que el proyecto incluiría cámaras con reconocimiento facial, drones de monitoreo y mayor presencia de la Guardia Municipal.

Salud

En materia de salud, Balladares propuso la creación de un seguro gremial destinado a comerciantes y trabajadores independientes, financiado mediante un aporte incorporado en el pago de patentes municipales. Según explicó, el objetivo es facilitar el acceso a atención médica para sectores que, por su dinámica laboral, no acuden a controles de manera regular.

“Estoy haciendo una campaña de diabetes y muchas personas no tienen tiempo ni siquiera para ir al médico”, indicó. En ese marco, detalló que “en su misma patente van a dar un monto que les permitirá tener un seguro de salud gremial para ser atendidos en los hospitales municipales”.

TRÁMITES MUNICIPALES

El candidato también planteó digitalizar trámites y pagos municipales.

“A través del celular van a poder pagar su patente y realizar los trámites que requieran, porque hoy todos manejan el celular”, afirmó.

Balladares remarcó que El Alto es una ciudad activa las 24 horas, con miles de ciudadanos que dependen del ingreso diario.

Asimismo, subrayó la importancia del diálogo permanente con organizaciones sociales.

El aspirante aseguró que su plan de gobierno apunta a responder a los desafíos urgentes en seguridad, salud, transporte y modernización que enfrenta la ciudad alteña.

